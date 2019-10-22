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Суд ООН 8 ноября решит, возьмется ли он за дело Украины против России

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Суд ООН 8 ноября решит, возьмется ли он за дело Украины против России

Международный суд ООН 8 ноября вынесет решение по предварительным возражениям российской стороны по иску Украины. Об этом сообщили во вторник в суде.

«Слушания пройдут 8 ноября в Гааге, в их ходе председатель суда Абдулкави Ахмед Юсуф зачитает судебное решение», — подчеркнули в инстанции.

Украина 16 января 2017 года подала в Международный суд ООН иск, в котором обвинила Россию в нарушении Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации расовой дискриминации. Меморандум с подробным изложением своей позиции украинская сторона представила суду 12 июня 2018 года.

В сентябре 2018 года РФ выступила с предварительными возражениями в отношении юрисдикции суда и приемлемости обращения Украины. Слушания по данному вопросу прошли в Гааге 3-7 июня этого года. В их ходе российская сторона представила свои аргументы в пользу того, что у суда якобы нет юрисдикции для рассмотрения дела. Украинская сторона, со своей стороны, призвала судей признать юрисдикцию и приемлемость иска, поданного Украиной, и перейти к рассмотрению дела по существу.

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В том случае, если судьи станут на сторону РФ, разбирательство будет прекращено. Если требования Украины будут удовлетворены, то рассмотрение дела продолжится.

суд ООН, отношения с Россией
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