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Совет Нацбанка хочет получить больше полномочий

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Совет Нацбанка хочет получить больше полномочий

Совету Нацбанка Украины (НБУ) необходимо обратиться к Верховной Раде с предложением инициировать внесение изменений в закон о НБУ, согласно которым Совет сможет устанавливать для правления ключевые показатели эффективности (KPI) денежно-кредитной политики, а функция оценки и контроля за денежно-кредитной политикой будет подкреплена инструментом влияния, заявил глава Совета Богдан Данилишин.

«Рассмотреть возможность расширения полномочий Совета, придание ему статуса руководящего органа НБУ, наделение более действенным инструментарием в части принятия решений в случае недостижения поставленных перед НБУ целей», — написал он в Facebook в среду по итогам прошедшего накануне заседания Совета, на котором его переизбрали главой еще на три года.

Среди других возможных изменений в закон о Нацбанке Данилишин назвал устранение зависимости в оплате труда членов Совета от членов правления центробанка, усиление подотчетности правления и Совета обществу, полный охват внешним контролем всех объектов НБУ, уменьшение размера общих резервов для высвобождения государственных средств, усиление независимости подразделения внутреннего аудита НБУ и секретариата Совета.

Помимо этого, Совет Нацбанка выступает за предоставление ему и экспертам его секретариата доступа к задокументированным моделям прогнозирования и процессов НБУ, в частности, модели и алгоритмов расчетов, используемые центробанком при установлении учетной ставки.

«Предварительное изучение подходов по определению учетной ставки показало наличие слишком высокого веса экспертной составляющей. Правлению необходимо для Совета сделать более транспарентным подход к определению ставки, концентрируясь не на номинальном раскрытии информации и PR-мероприятиях, а на раскрытии сути расчетов по моделям и причинам экспертных коррекций результатов», — отметил Данилишин.

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По его словам, Совету следует увеличить уровень коммуникаций с Верховной Радой, продолжив практику регулярного приглашение народных депутатов на заседание Совета, и ежеквартально заслушивать отчет правления о состоянии валютного рынка, интервенций НБУ на валютном рынке и о состоянии золотовалютных резервов.

«Необходимость обеспечения институциональной независимости НБУ неоспорима, однако она должна сочетаться с подотчетностью и подконтрольностью, эффективной системой внутреннего контроля... Достижение баланса независимости и подотчетности в случае, если каждая из сторон отстаивает иногда противоположные интересы, будет самым большим вызовом для руководящих органов НБУ и в дальнейшем», — подчеркнул глава Совета.

НБУ, Совет НБУ
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