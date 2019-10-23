Зеленский вносит в Раду закон о ликвидации госмонополии на производство спирта

Президент Украины Владимир Зеленский подает в Верховную Раду законопроект «О внесении изменений в закон Украины «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего» по либерализации деятельности в сфере производства и оборота спирта этилового, сообщил Офис главы государства.

«В течение последних 10 лет производство легального пищевого спирта в Украине сократилось в четыре раза. В то же время доля теневого оборота пищевого спирта выросла с 10% в 2007 году до 55% от общего потребления пищевого спирта в стране в 2019 году. Поэтому этот проект закона призван отменить государственную монополию на производство спирта и способствовать детенизации рынка спирта и ликеро-водочной продукции», — говорится в обнародованном в среду утром на сайте главы государства сообщении.

Документом, в частности, с 1 января 2020 года отменяется государственная монополия на производство спирта.

Согласно законопроекту, предусматривается предоставление возможности субъектам хозяйствования любой формы собственности реализовывать осуществление деятельности по производству спирта при условии получения соответствующей лицензии.

Оптовая торговля на территории Украины пищевым спиртом осуществляется при наличии лицензии.

Оптовую торговлю этиловым спиртом для медицинских и ветеринарных целей могут осуществлять учреждения здравоохранения и субъекты хозяйствования (организации) зооветеринарного снабжения независимо от формы собственности при наличии лицензии. Порядок ведения реестра указанных учреждений устанавливает Кабинет министров Украины.

Проект закона вводит также полную либерализацию экспорта спирта из Украины.

Согласно документу, экспорт спирта этилового, спирта этилового ректификованного виноградного, спирта этилового ректификованного плодового осуществляют субъекты хозяйствования, которые получили лицензию на производство.

Кроме того, с целью защиты отечественного товаропроизводителя законопроектом предусмотрено, что импорт спирта до 1 января 2022 смогут осуществлять только уполномоченные Кабинетом министров Украины государственные предприятия.

«Ожидается, что принятие документа обеспечит становление в Украине цивилизованного конкурентного рынка спирта и ликероводочных изделий», — подчеркнули в Офисе президента.