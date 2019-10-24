В Испании эксгумировали останки диктатора Франсиско Франко

В Испании эксгумировали тело диктатора Франсиско Франко. Текстовую и видеотрансляцию с церемонии перезахоронения ведет газета El Mundo.
Гроб с телом уже извлечен из могилы Франко в мемориальном комплексе Долина Павших. Оттуда его должны на плечах понести члены семьи Франко. Затем гроб будет доставлен на кладбище Мингоррубио в районе Эль-Пардо в Мадриде вертолетом ВВС.
Там диктатора перезахоронят рядом с его женой Кармен Поло.
Эксгумация Франко стала одной из первых инициатив, озвученных социалистическим правительством практически сразу после прихода к власти летом 2018 года. Для этого кабмин одобрил декрет, который подразумевал внесение определенных изменений в закон об исторической памяти. Семья диктатора настаивала на переносе останков в склеп собора Альмудена в Мадриде. Против этого места выступили власти Испании, поскольку, по их мнению, этот шаг мог привести к нарушениям общественного порядка.
Франко управлял Испанией с 1939 по 1975 год. Комплекс, в котором был похоронен диктатор, начали сооружать в 1940 году по приказу самого каудильо как монумент памяти всех погибших в гражданской войне. Строительство комплекса "Долина павших" велось силами заключенных и было завершено в 1958 году.
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