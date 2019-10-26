Завершились съемки нового фильма о Джеймсе Бонде

Режиссер Кэри Фукунага завершил съемки нового фильма бондианы, получившего название «Не время умирать» (No time to die). Сообщение об этом было в субботу размещено на официальной странице кинопроекта в Twitter.

«Закончили с „Не время умирать“. Увидимся в кинотеатрах в апреле 2020 года», — говорится в сообщении, которое сопровождает фотография Фукунаги, стоящего в обнимку с исполнителем роли агента 007 Дэниелом Крейгом.

25-й фильм о приключениях Джеймса Бонда станет последним для Крейга, снявшегося уже в пяти картинах о знаменитом агенте MI6. В этом месяце 51-летний англичанин побил рекорд Роджера Мура в качестве актера, дольше всего воплощавшего на экране образ супершпиона МИ6. О том, что роль Бонда в новых картинах серии достанется Крейгу, было объявлено 14 лет назад — в октябре 2005 года, а в ноябре 2006 состоялась премьера фильма «Казино «Рояль», привнесшего в атмосферу бондианы больше реализма и мрачности. О том, кому предстоит принять у Крейга эстафету, став лицом успешной киносерии на ближайшие годы, до сих пор неизвестно.

Тайной окутан и сюжет новой картины. Как пишет газета The Daily Mail, в начале фильма зритель увидит отошедшего от дел Бонда, который наслаждается мирной жизнью на Ямайке. Отправиться на последнее задание, чтобы найти похищенного ученого, его убедит старый знакомый — агент ЦРУ Феликс Лейтер, роль которого вновь исполнит американец Джеффри Райт. Противостоять Бонду в новой ленте будет злодей, обеспокоенный вопросами экологии, в исполнении Рами Малека, в этом году получившего «Оскар» за роль Фредди Меркьюри в фильме «Богемская рапсодия». По данным издания, логово героя Малека будет находиться на расположенной посреди океана ферме, где выращиваются водоросли.

Такие детали отдаленно перекликаются с сюжетом романа Яна Флеминга (1908-1964) «Живешь только дважды», в котором давний противник Бонда — Эрнст Ставро Бломфельд — выращивает в саду неприступного японского замка смертельно опасные растения. В книге Бломфельд скрывает свою истинную личность под именем доктора Гантрама Шаттерхэнда. По слухам, впоследствии опровергнутым продюсером картины Барбарой Брокколи, именно Shatterhand было первоначальным рабочим названием нового фильма.

Судьба 25-й ленты бондианы была непростой. Сообщается, что ее сюжет был сильно изменен после того, как проект покинули режиссер Дэнни Бойл и его давний творческий партнер Джон Ходж, сценарий которого забраковала продюсерская команда. Чем именно оказался плох предложенный сценарий, до сих пор неясно, хотя в британских газетах публиковалось уже много теорий на этот счет. Сообщалось как о том, что Бойл с Ходжем были недовольны идеей продюсеров сделать главного злодея русским, вернувшись к теме холодной войны, так и о неприемлемых для режиссера планах убить героя Крейга в финале картины.

Вместо британца Бойла, получившего мировую известность благодаря фильмам «На игле» и «Миллионер из трущоб», режиссерское кресло занял 41-летний американец Кэри Джоджи Фукунага. Больше всего он известен своей работой над сериалом телеканала HBO «Настоящий детектив» и ремейком фильма ужасов «Оно» по одноименному роману Стивена Кинга. Сценарий к 25-й части бондианы написали британцы Нил Первис и Роберт Уэйд, работавшие над всеми картинами серии, начиная с фильма 1999 года «И целого мира мало».