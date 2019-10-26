Ученые научили крыс водить автомобили и получать от этого удовольствие

Крысы овладели искусством вождения крошечного автомобиля, и это помогло им снять стресс. Результаты исследования, проведенного учеными из Университета Ричмонда, опубликованы в издании Behavioural Brain Research.

Известно, что грызуны способны распознавать предметы и находить нужную дорогу в лабиринте. Более того, они могут играть в прятки. Такие тесты на животных часто используются биологами для изучения того, как различные состояния мозга влияют на когнитивные функции. Но они могут иметь ряд ограничений, поскольку крысы могут выполнять и более сложные задачи, считает руководитель недавней работы доктор Келли Ламберт из Университета Ричмонда.

Она и ее коллеги задались вопросом, могут ли крысы научиться более сложной задаче, например, управлению машиной.

С этой целью специалисты смастерили крошечный электрический автомобиль, прикрепив прозрачный пластиковый контейнер для еды к алюминиевой пластине. Последняя была установлена на колесах. Кроме того, в машине использовались три медных стержня (медь проводит ток), которые можно было использовать для управления транспортным средством.

Когда крыса вставала на алюминиевый пол и цеплялась лапами за медные стержни, она таким образом замыкала электрическую цепь, что заставляло машину двигаться вперед. А прикосновение к левому, центральному или правому стержню направляло машину в разные стороны.

Специалисты обучили вождению 17 крыс: шесть самок и 11 самцов. Все животные получали вознаграждение в виде кусочков хлопьев, когда касались рулевых стержней и двигали машину вперед.

Специалисты поощряли крыс к вождению, размещая лакомства на отдаленных точках вокруг арены. Таким образом, «гонщикам» требовалось доехать до угощения.

Это довольно сложная задача для грызуна, требующая всех видов когнитивных, моторных и зрительно-пространственных навыков, которые они обычно не используют вкупе. Тем не менее после некоторой практики животные научились управлять машиной.

При этом обучение вождению, как оказалось, даже помогло крысам избавиться от стресса. Исследователи выяснили это, измерив содержание двух гормонов в фекалиях крыс: кортикостерона — маркера стресса — и дегидроэпиандростерона, который ему противодействует. По мере обучения вождению происходило увеличение содержания дегидроэпиандростерона и снижение уровня кортикостерона. Все это говорит о том, что крысам нравился процесс обучения.

Что интересно, более ранняя работа группы Ламберт показала, что крысы становятся менее напряженными после того, как они справляются с трудными задачами, например, выкапыванием закопанной пищи.

По ее словам, эти животные получают такое же удовлетворение, как и люди, совершенствуя новый навык.

В поддержку этой гипотезы говорит и то, что у крыс, которые ездили на машинах самостоятельно, наблюдались более высокие уровни дегидроэпиандростерона, чем у животных, катавшихся на автомобилях с дистанционным управлением.