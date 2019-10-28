Фракция «Слуга народа» предлагает нардепам подписать обращение к Конгрессу США в защиту «Азова»

Во фракции «Слуга народа» инициируют подписание обращения к Палате представителей Конгресса США относительно отдельного отряда специального назначения «Азов».

«Этим письмом мы, народные депутаты Украины, представители различных политических партий, обращаемся к вам, как к нашим коллегам в Палате представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки, кто поставил свои подписи под обращением к государственному секретарю США Майку Помпео от 16.10.2019 относительно «батальона Азов», — говорится в проекте обращения, разосланном фракциям Верховной Рады и имеющемся в распоряжении агентства «Интерфакс-Украина».

В тексте указано официальное название «батальона Азов»: отдельный отряд специального назначения «Азов» — воинская часть 3057 Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины, а также приводится история подразделения.

«В вашем письме, а также из открытых источников информации, мы не нашли какой-либо информации, которая могла бы служить подтверждением причастности подразделения „Азов“ к террористическим актам в Новой Зеландии, или относительно вербовки в ряды подразделения „Азов“ американских граждан и других утверждений, содержащихся в упомянутом письме государственного секретаря США господина Помпео от 16 октября 2019 года», — подчеркивается в проекте обращения.

Кроме того, отмечается, что нардепы намерены обратиться ко всем правоохранительным органам и спецслужбам Украины с просьбой тщательного исследования указанных утверждений с последующим обнародованием соответствующих результатов.

«Попытки назвать одно из официальных ... подразделений Национальной гвардии Украины террористической организацией, или „overseas violent white supremacist extremist group“, ложатся тяжелым бременем на нашу совесть и с болью отзываются в сердцах украинских военнослужащих, ветеранов и добровольцев, принимавших участие в войне на Донбассе и продолжающих защищать независимость Украины от российской агрессии. Мы призываем вас и всех причастных должностных лиц Соединенных Штатов проявить сдержанность и непредвзятость в этом вопросе, и перед принятием любого решения провести более тщательное расследование», — подчеркивается в проекте обращения, предложенном фракцией «Слуга народа».

Ранее в октябре группа из 40 членов Палаты представителей США во главе с демократом Максом Роузом потребовали от госсекретаря Майкла Помпео объяснений, почему «некоторые экстремистские формирования», в том числе отряд «Азов», не включены в список международных террористических организаций (FTO).