JP Morgan сделал свой прогноз курса гривны

Аналитики американского финансового холдинга JP Morgan улучшили оценку курса гривны до конца 2019 года до 25 гривен за доллар с 25,5 гривен за доллар месяцем ранее.
Об этом говорится в обновленном прогнозе холдинга, передает «Интерфакс-Украина».
В прогнозе говорится, что в первом квартале 2020 года гривна может снизиться до 25,5 гривен за доллар, во втором — до 26,3 грн/долл и до 27 грн/долл в третьем.
По расчетам аналитиков JP Morgan, рост ВВП Украины в 2019 году составит 4,3%, а в 2020 году темп роста ВВП снизится до 3,8%.
По мнению экспертов, наибольшими рисками для украинской экономики остаются суды по Приватбанку, которые могут затянуться на длительный период в связи с большим количеством дел.
«Приватбанк останется большой угрозой для сотрудничества с Международным валютным фондом, скорее всего, в течение трех лет после согласования EFF», — заявили аналитики.
Они добавили, что ожидают заключения соглашения EFF до конца текущего года, а в начале 2020 — распределения средств МВФ.
В JP Morgan считают, что парламент может принять бюджет Украины до 20 ноября. Они также ожидают, что закон о криминализации незаконного обогащения, одобренный в первом чтении, будет утвержден в окончательном варианте до конца текущего года.
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