СМИ сообщают об обысках в доме Дубневича

29 октября в селе Зубра, что возле Львова, начались обыски в доме бывшего народного депутата Богдана Дубневича.
Об этом сообщает Zaxid.net.
По какому делу проводятся обыски — неизвестно. Официального подтверждения от правоохранительных органов пока не последовало. В пресс-службе НАБУ сообщили, что информация об этих следственных действиях уточняется.
Напоминим, что НАБУ и Служба безопасности Украины расследуют несколько уголовных дел, в которых фигурируют должностные лица «Укрзализныци» и компании братьев Дубневичей. В частности о хищении газа на сумму более 1,4 млн гривен.
«Корпорация КРТ» братьев Богдана и Ярослава Дубневичей в последние годы также являлась основным поставщиком крепежей, анкеров и других комплектующих для «Укрзализныци». Цены на них, по оценкам СМИ, были завышены.
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