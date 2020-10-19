В Китае уже вовсю делают прививки от коронавируса

16 октября прошла пресс-конференция по вопросам контроля и профилактики новой коронавирусной эпидемии в провинции Чжэцзян. В ходе этого брифинга исполнительный заместитель директора Кабинета руководящей группы по профилактической работе в провинции Чжэцзян Чэнь Гуаншэн заявил, что с сентября в провинции Чжэцзян уже прошли вакцинацию 743 тыс. жителей.
Об этом сообщает «Жэньминь жибао».
«В настоящее время некоторые вакцины против COVID-19 в Китае уже вошли в третью стадию клинических испытаний, достигнуты ожидаемые результаты по безопасности и эффективности», — отметил Чэнь Гуаншэн. Он добавил, что экстренная вакцинация особенно рекомендуется медикам, санитарно-эпидемическому персоналу, работникам по карантинному надзору и пограничному контролю, а также сотрудникам служб по изолированному медицинскому наблюдению.
По словам Чэнь Гуаншэна, одновременно с продвижением экстренной вакцинации приоритетной группы населения, в провинции Чжэцзян также будут прививать жителей на добровольной основе, вакцинация будет осуществляться в соответствии с потребностями. Также в Чжэцзяне делают прививки от гриппа пожилым людям для снижения заболеваемости гриппом и уменьшения риска передачи новой коронавирусной пневмонии.
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