Гончарук обратил внимание на ситуацию с прививками

Премьер-министр Алексей Гончарук в связи с низким уровнем вакцинации в стране начал информационную кампанию — провакцинировался сам и поручил руководителям областей рассказывать населению о рисках эпидемий.

Об этом премьер написал в Facebook.

«Нормальный уровень защищенности общества — это когда более 95% людей вакцинированы. Это означает, что любая эпидемия не может быстро распространяться.

Сейчас у нас показатели неутешительные — в отдельных областях менее 50%. Это означает, что людей ввели в заблуждение, они ведутся на фейки в интернете...

Нам надо объяснить людям, что это безопасно и необходимо, что они этим защищают не только себя, но и людей вокруг.

Прививки должны предотвращать вспышки инфекционных болезней в обществе, а не гасить их... Когда 9 из 10 сделали прививку, вероятность заболеть значительно меньше», — написал он.

По словам чиновника, против дифтерии не вакцинировался каждый второй взрослый, а среди детей до года — около 65%.

Премьер поручил всем руководителям обладминистраций провести информационную кампанию о пользе вакцинации и рисках распространения инфекционных болезней.

Гончарук также заявил, что он вместе с несколькими министрами уже сделали прививки.