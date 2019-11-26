Гончарук обратил внимание на ситуацию с прививками

Премьер-министр Алексей Гончарук в связи с низким уровнем вакцинации в стране начал информационную кампанию — провакцинировался сам и поручил руководителям областей рассказывать населению о рисках эпидемий.
Об этом премьер написал в Facebook.
«Нормальный уровень защищенности общества — это когда более 95% людей вакцинированы. Это означает, что любая эпидемия не может быстро распространяться.
Сейчас у нас показатели неутешительные — в отдельных областях менее 50%. Это означает, что людей ввели в заблуждение, они ведутся на фейки в интернете...
Нам надо объяснить людям, что это безопасно и необходимо, что они этим защищают не только себя, но и людей вокруг.
Прививки должны предотвращать вспышки инфекционных болезней в обществе, а не гасить их... Когда 9 из 10 сделали прививку, вероятность заболеть значительно меньше», — написал он.
По словам чиновника, против дифтерии не вакцинировался каждый второй взрослый, а среди детей до года — около 65%.
Премьер поручил всем руководителям обладминистраций провести информационную кампанию о пользе вакцинации и рисках распространения инфекционных болезней.
Гончарук также заявил, что он вместе с несколькими министрами уже сделали прививки.
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