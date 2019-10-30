В Киеве осталось пять доз сыворотки против дифтерии

В Киеве из 8 доз сыворотки от дифтерии осталось 5 флаконов.
Об этом Укринформу сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации Наталья Вишневская.
«У нас было всего 8 флаконов, распределены в качестве гуманитарной помощи. Минздрав не закупал сыворотку ни в 2018, ни в 2019 году. Всего сыворотки было 8 флаконов, которую в детскую инфекционную больницу распределили в качестве именно гуманитарной помощи, а не закупки. 3 из них использовали на женщину, которая болела в Александровской больнице, осталось в настоящее время 5 сывороток», — рассказала Вишневская.
Она сообщила, что сейчас в столице зафиксировано три случая дифтерии.
«На мальчика не использовали сыворотку, на женщину использовали, и на мужчину, который сейчас в Александровской больнице, также не использовали сыворотку. У них были высеяны штаммы нетоксигенные, которые не вырабатывают тот токсин, который может привести к ужасным состояниям, и такая дифтерия с таким штаммом лечится антибиотиками. И мальчику, и мужчине сразу взяли посев, и когда обнаружили что это дифтерия, хотя и нетоксигенная, по протоколу нужно госпитализировать. Они сейчас в удовлетворительном состоянии, женщина идет на поправку, мужчина также, но они будут до конца антибактериальной терапии находиться в стационаре », - рассказала Вишневская.
В Департаменте здравоохранения отметили, что вакцин для прививок от дифтерии вполне достаточно.
«Только для взрослых на пятницу было 120 тысяч доз — это примерно на год. Прогнозируемо по 10 тысяч доз в Киеве используется в месяц, может сейчас быть больше, но они планово будут закупаться по мере необходимости. С вакцинами никаких проблем нет в отношении детей и взрослых. Поэтому мы советуем и призываем вакцинироваться, тогда сыворотка не понадобится», — отметила Вишневская.
Как сообщалось, в Киеве подтвержден случай заболевания дифтерией у школьника.
В классе киевской школы № 303, где учится ученик, который заболел дифтерией, объявили карантин.
В четверг, 24 октября, городская санитарная служба подтвердила диагноз и обеспечила специальную обработку помещений лицея.
Всем родителям предложено осуществление осмотра лор-врачом детей учеников начальной школы № 303 в медицинском кабинете лицея.
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