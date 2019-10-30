Дания выдала разрешение на прокладку «Северного потока — 2»

Датское энергетическое агентство выдало разрешение на прокладку газопровода «Северный поток — 2». Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой ведомства.

«Компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство системы газопровода на континентальном шельфе Дании», — говорится в сообщении.

Напомним, что отсутствие согласования с датской стороной было единственным, что тормозило завершение строительства газопровода, который пройдет мимо Украины и других транзитных государств.