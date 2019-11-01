Трамп намерен зачитать стенограмму беседы с Зеленским в прямом эфире

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен зачитать в прямом эфире по телевидению стенограмму телефонной беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским, которая стала поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера.
«В определенный момент я собираюсь зачитать — возможно, это будет „беседа у камина“ в прямом эфире по телевидению — стенограмму разговора, поскольку люди должны услышать это», — отметил Трамп в интервью газете Washington Examiner, обнародованном в четверг.
В США в сентябре разгорелся крупный скандал вокруг июльской беседы по телефону между Трампом и Зеленским, которая в итоге стала поводом для объявления Палатой представителей Конгресса, контролируемой политическими оппонентами президента — демократами, о начале процедуры импичмента в отношении главы Белого дома. Как утверждают законодатели-демократы, Трамп пытался убедить Зеленского провести расследование деятельности в Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантера в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.
Байден сейчас входит в число наиболее вероятных конкурентов Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, глава администрации США, оказывая давление на Зеленского, стремился заручиться поддержкой Киева в усилиях дискредитировать Байдена, чтобы облегчить себе переизбрание на второй срок. Зеленский факт давления со стороны американского лидера опроверг.
Белый дом 25 сентября обнародовал стенограмму беседы Трампа и Зеленского. Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции Генпрокуратуры, не нашло в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства, а также не усмотрело оснований для проведения дальнейшего расследования.
«Беседы у камина» — обобщенное название выступлений по радио 32-го президента США Франклина Делано Рузвельта (1933-1945), которые пользовались большой популярностью у американцев.
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