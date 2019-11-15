В Конгрессе зачитали стенограмму первого разговора Трампа и Зеленского

Старший член Комитета по вопросам разведки Палаты представителей конгрессмен-республиканец Девин Нуньес зачитал в среду на слушаниях стенограмму первого разговора президентов США и Украины.
С соответствующим заявлением он выступил во время вторых публичных слушаний в контексте расследования импичмента президента США с участием експосла США в Украине Мари Йованович, сообщает Укринформ.
«Это был первый разговор президентов Трампа и Зеленского», — отметил Нуньес.
Зачитанный текст стенограммы от 21 апреля представляет, главным образом, приветствие Дональда Трампа Владимиру Зеленскому с победой на выборах.
Напмоним, что президент США Дональд Трамп накануне обещал обнародовать стенограмму первого разговора с Зеленским еще в четверг. Однако, по сообщениям американских СМИ, в этот день он ознакомил с текстом только отдельных республиканцев в Конгрессе США.
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