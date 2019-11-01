Госдеп винит Россию в попытках подогреть беспорядки в Чили

Государственный департамент США заявил, что заметил признаки влияния России на недавние беспорядки в Чили. Слова высокопоставленного представителя американского внешнеполитического ведомства приводит Reuters.
По его словам, были «явные признаки», что люди воспользовались нестабильностью ситуации в Чили и «исказили ее с помощью использования и злоупотребления троллингом в социальных сетях». «Мы видели признаки активности России в поддержку негативного хода дебатов (в обществе)», — сказал представитель Госдепа.
Он отметил, что иностранное вмешательство было не единственным поводом для обострения ситуации в стране. Однако, добавил он, Россия «стремилась усугубить разногласия, разжечь конфликт и помешать демократическим дебатам».
Напомним, что массовые акции протеста в разных городах Чили начались в середине октября. Поводом для них стало повышение цен на проезд в метрополитене. Митинги впоследствии переросли в беспорядки и столкновения с полицией. 25 октября в столице страны Сантьяго на митинг вышли рекордные 1,2 млн человек.
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