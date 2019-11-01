У Зеленского назвали сумму убытков из-за теневого рынка спирта

Сводный бюджет ежегодно недополучает 8 млрд грн из-за теневого рынка спирта, сообщила заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив.

«Из-за теневого сектора мы недополучаем ежегодно и в государственный, и в местные бюджеты 8 млрд грн из-за нелегальный рынок спирта... У нас 41 завод в „Укрспирте“, а еще 41 завод по дороге „потерялся“ между „Укрспиртом“ и старым концерном», — сказала Ковалив в ходе рабочего заседания по развитию спиртовой отрасли при участии президента в Тернополе.

Она отметила, что финансовый результат «Укрспирта» с 2016 года сократился почти в пять раз.

«Если в 2016 году его финансовая прибыль была почти 97 млрд грн, то сейчас она скатилась к нулю... Если в 2016 году предприятие заплатило почти 30 млн грн налога на прибыль, то в 2018-м году ни одной копейки налога на прибыль государственный спиртовый монополист не заплатил», — отметила она.