США заморозили военную помощь Украине после разговора Трампа с Зеленским

Администрация США поручила приостановить оказание военной помощи Украине примерно через полтора часа после телефонного разговора президента Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает CNN со ссылкой на документы и электронные письма, которые обнародовала некоммерческая организация Center for Public Integrity.

Из них следует, что 25 июля спустя 90 минут после беседы сотрудник Административно-бюджетного управления Майк Даффи связался с представителями Пентагона и поручил заморозить выделение средств в «свете планов администрации пересмотреть помощь Украине, включая военное содействие».

В управлении опровергли связь между телефонным звонком и заморозкой помощи. Как заявила представитель службы Рэйчел Сэммел, решение об этом было принято 18 июля. Она заявила, что фрагменты письма Даффи вводят в заблуждение, так как вырваны из контекста.

Из обнародованных документов также следует, что Трамп заинтересовался вопросом о выделении Киеву военной помощи 19 июня. Это произошло после того, как он прочел статью The Washington Examiner о планах Пентагона продолжать оказание поддержки Украине. По его поручению Даффи направил в военное ведомство запрос о предоставлении более подробной информации о финансировании, пишет Bloomberg.

21 декабря The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что чиновники Белого дома заставили демократов из палаты представителей убрать из пакета законопроектов о финансировании работы правительства требование о немедленном выделении Киеву военной помощи. До этого высокопоставленные сотрудники Белого дома пригрозили им президентским вето, которое привело бы к шатдауну. Демократы собирались включить в законопроект пункт, который обязывает Вашингтон в течение 45 дней после подписания бюджета выделить Киеву $250 млн.

Решение было принято на фоне скандала вокруг телефонного разговора Трампа с Зеленским, отмечала газета. В ходе беседы Трамп призывал Киев начать расследование в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, планирующего участвовать в выборах главы государства в 2020 году. Позже беседа двух лидеров стала основанием для процедуры импичмента, которую начала спикер палаты представителей, демократ Ненси Пелоси.

19 декабря палата представителей проголосовала за импичмент Трампа, также большинство конгрессменов обвинили главу государства в воспрепятствовании Конгрессу. Теперь решение по дальнейшей процедуре импичмента должен принять сенат, который контролируют республиканцы.