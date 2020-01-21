Трамп заявил, что не планирует встречаться с Зеленским в Давосе

У американской стороны пока нет планов проведения двусторонней встречи президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в городе Давос на востоке Швейцарии. Об этом Трамп сообщил в интервью газете The Wall Street Journal.
"Я не знал, что он здесь. Я не думаю, что это (двусторонняя встреча, - Ред.) запланировано", - сказал Трамп, отвечавший на вопросы газеты на полях ВЭФ.
При этом президент США, как пишет газета, выразил готовность встретиться с Зеленским. "Я думаю, что он реально хороший парень", - добавил Трамп.
Ранее стало известно, что американский лидер посетит форум в Давосе. В начале января Белый дом сообщал, что американскую делегацию на ВЭФ возглавит министр финансов США Стивен Мнучин, а в ее состав войдут в том числе министр торговли Уилбур Росс, представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер, старший советник президента Джаред Кушнер.
В прошлом году Трамп был вынужден отменить поездку на ВЭФ из-за бюджетного кризиса в США, в результате которого была частично приостановлена работа федерального правительства.
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