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Манафорт уверял Мюллера во вмешательстве Украины в американские выборы, - СМИ

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Манафорт уверял Мюллера во вмешательстве Украины в американские выборы, - СМИ

Глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт выдвинул предположение о том, что Украина, а не Россия, стояла за взломом серверов национального комитета Демократической партии во время президентской кампании 2016 года. Об этом сообщает CNN и Buzzfeed со ссылкой на данные из расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. Речь идет о записках, сделанных во время допросов свидетелей.

BuzzFeed и CNN ранее обратились в суд, требуя доступа к материалам из расследования Мюллера. В октябре судья приказал Министерству юстиции ежемесячно выпускать новые пакеты документов для этих двух компаний.

Согласно данным, полученным в апреле 2018 года во время беседы с бывшим заместителем главы штаба Трампа Риком Гейтсом, Пол Манафорт еще в 2016 году настаивал на том, что взлом осуществляли из Украины, а не из России. «Гейтс вспомнил, как Манафорт говорил, что взлом, вероятно, был осуществлен украинцами, а не русскими», — говорится в кратком изложении интервью, проведенного с Риком Гейтсом.

Гейтс также отметил, что теорию о причастности Киева к вмешательству в президентские выборы поддержал Константин Килимник — политконсультант Манафорта, которого в США подозревают в работе на российскую разведку. «Килимник также высказал мнение, что взлом, возможно, был совершен российскими оперативниками в Украине», — сказал он. Сам Килимник отрицал какие-либо связи с Россией, а также ответственность за вмешательство Москвы в выборы 2016 года.

В апреле 2019 года Трамп сообщил, что генпрокурор США Уильям Барр проверит информацию о возможном вмешательстве Украины в президентские выборы. В конце сентября личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани заявил, что располагает доказательствами украинского вмешательства. В начале октября стало известно, что юрист несколько раз встречался с Манафортом для поиска доказательств причастности Украины к взломам.

В июльском телефонном разговоре президент Трамп попросил украинского лидера Владимира Зеленского расследовать информацию о том, что именно Киев стоял за взломом переписки кандидата в президенты 2016 года от демократов Хиллари Клинтон, а также то, что пропавшие с ее письма могут храниться на сервере в Украине.

Расследованием вмешательства России в президентские выборы в США с 2016 года занимался спецпрокурор Роберт Мюллер. Доклад его спецгруппы опубликовали на сайте Минюста в апреле. Мюллер пришел к выводу, что предвыборный штаб Дональда Трампа не находился в сговоре с Москвой, однако Россия все же пыталась вмешаться в выборы.

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В марте суд приговорил Манафорта к трем с половиной годам тюрьмы по обвинению в сговоре против США и незаконном лоббировании интересов Партии регионов и бывшего президента Украины Виктора Януковича. Тогда же бывший глава штата Трампа получил к четырем годам лишения свободы за финансовые преступления во время работы политическим консультантом в Киеве с 2004 по 2016 год.

Пол Манафорт, вмешательство в выборы
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