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За первый квартал Украина прокачала только 11,1 млрд кубометров газа

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За первый квартал Украина прокачала только 11,1 млрд кубометров газа

В марте 2020 года Оператор ГТС обеспечил транспортировку 4,6 млрд. куб. м природного газа в страны ЕС и Молдову. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель вырос на 18%, но уменьшился на 2,6 млрд. куб. м, или 36%, относительно объемов марта 2019.

Об этом сообщили в пресс-службе Оператора ГТС.

По итогам первого квартала 2020 транзит газа через ГТС Украины составил 11,1 млрд. куб. м, что на 53% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Объемы транзита уменьшились практически в 2 раза по сравнению со средним значением января-марта по 2014-2019 годы. Вместе с тем, с начала 2020 году мощности для транзита газа из РФ полностью оплачены ОАО «Газпром» в соответствии с новой транзитной сделкой в расчете 65 млрд куб. м в год (178 млн куб. м в сутки).

Также отмечается, что кроме транзита из РФ в первом квартале этого года начала действовать новая услуга shourt-haul, которая дает возможность заказчикам услуг заказывать транзит газа между странами ЕС через украинскую ГТС. И в марте Оператор ГТС уже прокачал первые объемы газа по заказу известного немецкого энергетического трейдера по маршруту Венгрия-Словакия.

В целом за январь-март 2020 году в западном направлении было протранзитовано 9,8 млрд. куб. м газа, что на 7,2 млрд. куб. м, или 42%, меньше результатов этого же периода годом ранее.

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В южном (балканском) направлении с начала 2020 года объемы транзита сократились на 70% и составили 1,2 млрд. куб. м газа. В частности, транзит в Румынию через ГИС «Орловка» составил 0,3 млрд. куб. м (-90%), а в Молдову — 0,9 млрд. куб. м (-10%). Снижение объемов транзита по трансбалканскому коридору в значительной мере обусловлено запуском обходного газопровода «Турецкий поток».

транзит газа, ГТС
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