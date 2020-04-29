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Глава оператора ГТС заявил о риске остановки транзита газа «Газпрома» после 2025

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Глава оператора ГТС заявил о риске остановки транзита газа «Газпрома» после 2025

Гендиректор оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон заявил в интервью РБК, что «Газпром» после окончания пятилетнего контракта в 2025 году остановит экспорт газа через Украину, если к этому времени завершит строительство газопроводов в обход Украины.

«Очевидно, что если „Газпром“ достроит „Северный поток-2“, то мощности украинской ГТС станут избыточными для него. Я не вижу причин для „Газпрома“ продлевать транзит газа через Украину после 2025 года, хотя наши тарифы на транзит абсолютно конкурентные», — сказал он.

После запуска первой нитки «Турецкого потока» по дну Черного моря в начале 2020 года украинская ГТС уже потеряла 15 млрд куб. м годового транзита, который раньше шел в Турцию, Болгарию и Грецию. «Сейчас по южному направлению мы транспортируем газ только для Румынии и Молдовы», — отметил Макогон.

Когда будет запущена вторая нитка «Турецкого потока» и завершено строительство газопровода Болгария — Сербия — Венгрия, Украина ожидает потерю транзита еще на 15 млрд куб. м. А завершение строительства «Северного потока-2» приведет к потере оставшихся 50 млрд куб. м, заключил глава газотранспортного оператора.

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Макогон обещал приложить «максимум усилий», чтобы не допустить завершения «Северного потока-2», так как он имеет явный политический характер и идет вразрез с европейскими принципами солидарности.

Санкции США, введенные в конце 2019 года против этого газопровода, уже оказали «значительное влияние» на ход переговоров Киева и «Газпрома», в результате которых удалось договориться о новом контракте на транзит российского газа через Украину в Европу, признал глава оператора ГТС.

транзит газа, ГТС
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