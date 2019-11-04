Кабмин утвердил проект госбюджета ко второму чтению

Кабинет министров Украины вечером, 3 ноября, утвердил проект государственного бюджета 2020, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность").

"Заседание началось. Кабмин утвердил проект бюджета, который направит в Раду на рассмотрение", - написал Гончаренко вечером в воскресенье на своей странице в Facebook.

На сайте правительственного портала в ночь на понедельник сообщается, что проект государственного бюджета-2020 приняли на внеочередном заседании в воскресенье, 3 ноября.

"Сегодня мы приняли проект бюджета-2020 ко второму чтению, обработав выводы Верховной Рады. Учитывая решение СНБО и комиссии по распределению средств на инвестпроекты, Бюджет принят с доработкой. Мы завершим и быстрее передадим документ в Верховную Раду. Для нас важен широкий диалог с нашими коллегами в парламенте и Президентом, поэтому с завтрашнего дня мы будем обсуждать проект бюджета. И, конечно, после подачи мы представим людям главный финансовый документ страны", - отметила Министр финансов Оксана Маркарова.

Кроме того, правительство сократило предельную численность работников райгосадминистраций (РГА). Это обусловлено тем, что в результате реформы децентрализации функции РГА активно переходят к объединенным территориальным общинам.

"Решение Правительства позволит оптимизировать работу таких райгосадминистраций и уменьшить расходы бюджетных средств, которые могут быть направлены на развитие общин на соответствующих территориях", - сказано в сообщении.

Также Кабмин обязал все государственные учреждения выплачивать средства на командировку работников в безналичной форме. Это позволит сократить количество бумажных документов и сэкономить минимум 60 млн гривен в год.

Кроме того, правительство определило порядок отбора в состав комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы общественных объединений и учреждений высшего образования, осуществляющих подготовку в области публичного управления и администрирования. Решение будет способствовать прозрачности и открытости конкурсов на высшие государственные должности.

Кабмин также принял кадровые решения, в частности, назначил Сергея Масличенко заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды.

Кроме того, правительство объявило конкурсы на должности государственных секретарей Минекоенерго и Минрегиона, председателя Государственной экологической инспекции, должности заместителя председателя Государственной фискальной службы.

Кабмин уволил председателя Государственного космического агентства Павла Дегтяренко и объявил конкурс на занятие этой должности.

Правительство также назначило временным исполняющим обязанности генерального директора Государственного авиационного предприятия "Украина" Александра Пономаренко.