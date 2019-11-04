Войти
В РФ предрекают «развал» газовой системы Украины без транзита из России
энергетика
В РФ предрекают «развал» газовой системы Украины без транзита из России
Трамп назвал нефть главной причиной операции США в Сирии
позиция
Трамп назвал нефть главной причиной операции США в Сирии

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

Кабмин утвердил проект госбюджета ко второму чтению

79
Кабмин утвердил проект госбюджета ко второму чтению

Кабинет министров Украины вечером, 3 ноября, утвердил проект государственного бюджета 2020, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность").

"Заседание началось. Кабмин утвердил проект бюджета, который направит в Раду на рассмотрение", - написал Гончаренко вечером в воскресенье на своей странице в Facebook.

На сайте правительственного портала в ночь на понедельник сообщается, что проект государственного бюджета-2020 приняли на внеочередном заседании в воскресенье, 3 ноября.

"Сегодня мы приняли проект бюджета-2020 ко второму чтению, обработав выводы Верховной Рады. Учитывая решение СНБО и комиссии по распределению средств на инвестпроекты, Бюджет принят с доработкой. Мы завершим и быстрее передадим документ в Верховную Раду. Для нас важен широкий диалог с нашими коллегами в парламенте и Президентом, поэтому с завтрашнего дня мы будем обсуждать проект бюджета. И, конечно, после подачи мы представим людям главный финансовый документ страны", - отметила Министр финансов Оксана Маркарова.

Кроме того, правительство сократило предельную численность работников райгосадминистраций (РГА). Это обусловлено тем, что в результате реформы децентрализации функции РГА активно переходят к объединенным территориальным общинам.

"Решение Правительства позволит оптимизировать работу таких райгосадминистраций и уменьшить расходы бюджетных средств, которые могут быть направлены на развитие общин на соответствующих территориях", - сказано в сообщении.

Также Кабмин обязал все государственные учреждения выплачивать средства на командировку работников в безналичной форме. Это позволит сократить количество бумажных документов и сэкономить минимум 60 млн гривен в год.

Кроме того, правительство определило порядок отбора в состав комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы общественных объединений и учреждений высшего образования, осуществляющих подготовку в области публичного управления и администрирования. Решение будет способствовать прозрачности и открытости конкурсов на высшие государственные должности.

Читайте также: Депутаты не работают над законом об особом статусе Донбасса

Кабмин также принял кадровые решения, в частности, назначил Сергея Масличенко заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды.

Кроме того, правительство объявило конкурсы на должности государственных секретарей Минекоенерго и Минрегиона, председателя Государственной экологической инспекции, должности заместителя председателя Государственной фискальной службы.

Кабмин уволил председателя Государственного космического агентства Павла Дегтяренко и объявил конкурс на занятие этой должности.

Правительство также назначило временным исполняющим обязанности генерального директора Государственного авиационного предприятия "Украина" Александра Пономаренко.

бюджет-2020
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 4 ноября 2019
Воскресенье, 3 ноября 2019
Суббота, 2 ноября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Нуриэль Рубини
Нуриэль Рубини
профессор экономики Нью-Йоркского университета

Соблазн и пределы политики монетизированного бюджетного дефицита

Над состоявшимся в октябре ежегодным собранием Международного валютного фонда висела туча уныния. На фоне синхронного замедления темпов роста в мировой экономике целый ряд внезапных событий может вызвать откровенную рецессию. Из-за чего она может произойти?
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

«Крест» украинской экономики

Дальнейшая динамика обменного курса полностью зависит от поведения спекулянтов-нерезидентов. Если, по какой-либо причине, они захотят зафиксировать свою прибыль (например, вероятный мировой финансовый кризис, или ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры, или политическая нестабильность в Украине) и начнут выводить валюту из Украины – произойдет резкая девальвация гривны.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Легко ли вести бизнес в Украине?

Поднятый прессой ажиотаж по поводу роста Украины в рейтинге Doing Business лишен серьезных оснований. Для улучшения макроэкономических показателей Украины скорее важно ее участие в международной торговле технологическими товарами, а не в торговле сырьем, безотносительно к тому, легко это делать или трудно
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016