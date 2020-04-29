Украина и Венгрия создали единую виртуальную точку поставки газа

Компания «Оператор ГТС Украины» и венгерская компания FGSZ заключили соглашение, которое предусматривает объединение двух межгосударственных точек поставки газа «Берегово DN1400» и «Берегдароц DN800» и создание единой виртуальной точки соединения «Берег». Об этом сказано в сообщении украинской компании.

«В результате интенсивных трехмесячных переговоров «Оператор ГТС Украины» и оператор ГТС Венгрии FGSZ заключили новое соглашение о взаимодействии. Оно предусматривает объединение двух существующих точек межгосударственного соединения в единую систему виртуального соединения двух систем «Берег», — сказано в сообщении.

Как пояснил глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон, это решение облегчит трейдерам доступ к газотранспортным мощностям на границе двух стран. «Уже не надо бронировать конкретную физическую точку, просто выбирается направление транспортировки газа, а операторы уже самостоятельно принимают решение о способе физической транспортировки газа», — пояснил он.

Кроме того, добавил глава компании, значительно возрастают мощности по импорту газа. «Теперь фактически импортироваться может весь объем транзита/экспорта за счет механизма виртуального реверса. Например, сегодня можно было бы импортировать дополнительно 20 млн кубометров, это те объемы, которые сегодня идут транзитом через Украину в Венгрию», — заявил Макогон. Виртуальная точка поставки газа заработает с 1 мая.