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Кабмин перевел все выплаты чиновникам в безналичную форму

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Кабмин перевел все выплаты чиновникам в безналичную форму

Кабинет министров принял постоновление, которым перевел все выплаты сотрудникам органов власти в безналичную форму. Об этом в Фейсбук сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

«Только представьте себе. 60 млн грн в год тратят центральные органы власти и обладминистрации на банковские комиссии за того, что платят зарплату наличными. И еще какую-то сумма, которую мы уже не считали, на выплаты командировочных. Оказалось, что около 7% сотрудников получают зарплату наличными, а не на банковский счет», — расскзаал он.

«Вчера мы приняли постановление Кабмина, которым переводим все выплаты сотрудникам органов власти в безналичную форму. Это вопрос не только сбережения государственных средств, но и элементарной финансовой культуры. Никакой cashless мы не построим, если не начнем с себя», — отметил он.

По словам Дубилета, 60 млн грн — это не такая уж и большая сумма в масштабе всего бюджета.

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«Но это — один из многих мероприятий, который мы делаем, чтобы выполнить строгие KPI по оптимизации бюджета, которые ставят Владимир Зеленский и Алексей Гончарук», — заявил он.

Дубилет убежден, что этим решением Кабмин не лишил банки дохода. Для них, рассказал министр, работа с наличными, даже с комиссией, — это также убыточная история.

Дмитрий Дубилет
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