Freedom House признал Украину «частично свободной» страной

Украина оказалась в списке «частично свободных стран» в рейтинге «Свобода в сети-2019» правозащитной организации Freedom House.

Об этом сообщается на сайте организации.

«Показатели доступа в интернет в Украине существенно не изменились в 2018-19 годах. Доступ остается свободным для большинства населения. Украинский рынок информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) достаточно разнообразен, хотя он пострадал из-за более широких экономических трудностей в стране, кризиса после оккупации Крыма Россией и продолжающегося конфликта на востоке Донбасса », - отмечают в Freedom House.

В прошлом году Украина также получила статус «частично свободной».

Согласно рейтингу 2019, выше Украины расположились такие страны бывшего СНГ, как «частично свободный» Кыргызстан, и вполне «свободные» Армения и Грузия.

Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Россия признаны Freedom House как страны с «несвободным» доступом к сети.

Рейтинг организации Freedom House «Свобода в сети-2019» оценивает свободу доступа в интернет в 65 странах, на которые приходится 87% пользователей сети по всему миру. Отчетный период нового рейтинга приходится на июнь 2018 — май 2019.