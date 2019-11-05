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В России главе региональной общины «Свидетелей Иеговы» дали шесть лет колонии

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В России главе региональной общины «Свидетелей Иеговы» дали шесть лет колонии

Суд в российском Томске приговорил руководителя местной ячейки организации «Свидетели Иеговы» к шести годам колонии, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

«В Томске вынесен обвинительный приговор руководителю местной региональной организации „Свидетелей Иеговы“ „Северная, Томск“, признанному виновным в организации деятельности экстремистской организации», — говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчина, являясь руководителем ячейки «Свидетелей Иеговы», зная о вступлении в законную силу решения Верховного суда РФ о признании этой организации экстремистской, с апреля 2017 по июнь 2018 года активно продолжал деятельность ячейки, созывал собрания, организовывал религиозные выступления, собирал деньги под видом пожертвований, проповедовал. При этом, отметили в управлении, осознавая, что нарушает закон, он принимал меры, чтобы скрыть деятельность организации.

«В ходе следствия обвиняемый виновным себя в предъявленном обвинении не признал и от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предоставленным статьей 51 Конституции РФ. Однако суд счел достаточными собранные следствием доказательства вины подсудимого и, признав его виновным в совершении инкриминируемых деяний, назначил наказание в виде шести лет лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован», — говорится в сообщении.

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Напомним, что в апреле 2017 года Верховный суд РФ запретил работу «Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России» и входящих в него местных религиозных организаций. Имущество организации подлежит конфискации. За официальным запретом последовало задержание организаторов ряда местных ячеек в регионах России, не прекративших работу после решения ВС РФ.

Россия, Свидетели Иеговы
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