Зеленский требует создать военную полицию

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Министерство обороны Украины должно создать Военную полицию, а также считает необходимым до конца года разработать концепцию объединенного реестра ветеранов.
Как сообщает пресс-служба главы государства, Зеленский во время встречи с руководством Верховной Рады и правительством поставил ряд задач в сфере обороны и безопасности Украины.
«В частности, министр обороны Андрей Загороднюк до 31 декабря должен внедрить новую объединенную систему руководства и управления силами обороны, которая будет соответствовать стандартам НАТО. Кроме того, в структуре Минобороны должен быть создан современный эффективный правоохранительный орган — Военная полиция», — сказано в сообщении.
Кроме того, президент считает необходимым, чтобы до конца года Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины создало концепцию объединенного реестра ветеранов и разработало проект технического задания платформы «Е-ветеран».
Также отмечается, что Зеленский поставил задачу министру внутренних дел Арсену Авакову до конца года усовершенствовать процедуры выдачи удостоверений водителя, а также упростить процедуры аккредитации учреждений, осуществляющих подготовку и повышение квалификации водителей.
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