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Зеленский раздал задачи министрам касательно рынка земли и улучшения позиций Украины в Doing Business

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Зеленский раздал задачи министрам касательно рынка земли и улучшения позиций Украины в Doing Business

Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу до конца текущего года разработать план мероприятий по росту позиций Украины в рейтинге Doing Business, а также начать подготовку к масштабной приватизации и введению рынка земли, сообщила пресс-служба президента.

«Я буду обращаться к министрам с просьбой обеспечить выполнение таких задач. Тимофею Милованову — министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины — разработать план мероприятий по росту позиций Украины в рейтинге Doing Business до 31 декабря 2019 года», — сказал Зеленский во время встречи с правительством и руководством Верховной Рады в Офисе президента во вторник.

Минэкономики также должно начать подготовку к масштабной приватизации, в частности до 31 декабря передать в Фонд государственного имущества Украины на приватизацию 500 государственных предприятий.

Кроме того, министерство должно до конца 2019 года осуществить продажу на электронных аукционах более 40 единых имущественных комплексов объектов малой приватизации и пакетов акций.

«Также определить топ-5 приоритетных объектов для подготовки к большой приватизации», — добавил Зеленский.

Как отметил глава государства, Минэкономики до 31 декабря должно подготовиться к введению рынка земли.

«Создать электронный реестр инженеров-землеустроителей и предоставить им право осуществления государственной регистрации этой земли. Обнародовать 100% решений о предоставлении разрешений на снятие и перенесение плодородного слоя почвы и нормативно закрепить ведение документации по землеустройству исключительно в электронной форме», — подчеркнул президент.

Он также отметил, что Минэкономики должно до конца текущего года разработать новую правительственную программу создания рабочих мест, а также обеспечить внедрение лучших мировых практик корпоративного управления в топ-10 государственных компаниях.

Министру финансов Оксане Маркаровой Зеленский поставил задачу до 31 декабря 2019 года создать благоприятные условия для предпринимателей путем подготовки законопроекта, направленного на внедрение двухлетнего моратория на проведение проверок СПД и смягчения их ответственности за нарушение установленного порядка представления в органы контроля отчетности, связанной с применением регистраторов расчетных операций.

Кроме того, до марта следующего года Министерство финансов должно упростить прохождение таможенных процедур путем внедрения в Украине программы авторизованного экономического оператора.

Зеленский отметил, что министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель должен завершить процедуру анбандлинга НАК «Нафтогаз» до 31 декабря 2019 года.

Минэкоэнерго до конца текущего года должно также упростить процедуры присоединения к электрическим и газовым сетям, которыми обладают субъекты естественных монополий.

«К 30 апреля 2020г Министерство энергетики и защиты окружающей среды должно реформировать угольную отрасль», — говорится в сообщении.

Кроме того, согласно заданию Зеленского, к концу следующего года Минэкоэнерго должно подготовить нормативно-правовую базу для начала процесса инвентаризации лесных ресурсов Украины.

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Министру инфраструктуры Украины Владиславу Криклию президент поставил задачу до конца текущего года обеспечить выдачу разрешений на международные перевозки грузов и движения негабаритных транспортных средств исключительно в электронной форме, а также наладить эффективный габаритно-весовой контроль на автодорогах.

Криклий должен также до 30 июня 2020 года утвердить перечень объектов концессии на 2020-2023гг и начать подготовку к конкурсам.

реформы, Владимир Зеленский
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Вторник, 5 ноября 2019
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