Украина подписала соглашение о зоне свободной торговли с Турцией

Украина и Турция подписали соглашение о свободной торговле. Документ подписан в Киеве в присутствии президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ключевая позиция договоренности — установление Турцией 0% пошлин на 10 337 товарных позиций, что составляет 95% от общего количества товаров, которые экспортируются Украиной. Кроме того, еще на 1348 товарных позиций будут действовать тарифные квоты или уменьшенные пошлины.

Отмечается, что Украина получит улучшенные условия доступа на турецкий рынок переработанной аграрной продукции, благодаря 0% пошлины на поставку Турцией зерновых.

Также соглашением предусматривается полная отмена турецких пошлин на промышленную продукцию. Так, нулевая пошлина устанавливается на 510 из 840 металлургических товаров, на 130 установлено частичное уменьшение пошлины и для 167 товаров металлургии предоставят квоты не менее на 411 000 тонн.

Кроме этого, производимый Украиной из турецкого сырья товар после активирования соглашения будет считаться украинским и сможет беспошлинно попасть на рынки всех европейских стран.

По предварительным прогнозам правительства, соглашение будет ежегодно давать +2,2% к ВВП и +2,6% к доходам домохозяйств.