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Зеленский обещает, что посадки все-таки будут

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Зеленский обещает, что посадки все-таки будут

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что обещанные посадки коррупционеров являются только вопросом времени и необходимости подготовить все необходимые материалы, чтобы дела не разваливалась в судах.

«Бывшие политики не могут сейчас в этой системе, во-первых, это уже не схема, а система, найти себе место. И они его не найдут, пока мы живые, скажем так, в нормальном смысле этого слова. Они могут выезжать только за границу, но не все смогут выехать, и все люди уже это видят. Не очень много посадок? Пока что это не началось? И согласен, и нет. Смотрите, „дело Свинарчуков“ есть? Есть. Пашинский есть? Есть. Микитась есть? Есть. Дубневич есть? Есть. Даже вы видите, в Верховной Раде за Дубневича не все голосовали. Все боятся, что к ним будет такое же отношение. И правильно боятся — оно будет таким. А дальше будут приговоры этим людям, о которых я говорил», — сказал он в интервью «Откровенно с президентом» за рулем автомобиля Tesla, которое размещено Офисом президента на страницах в соцсетях в четверг.

Зеленский отметил, что если приговоров не будет, то «будут открыты другие дела, и никто не будет останавливаться». «В чем есть проблемы быстрых сразу посадок? Много дел, поверьте нам, есть, к которым мы поняли, что должны подготовиться. Иначе эти люди будут выходить на свободу, потому что все эти дела развалятся в судах. Поэтому всё будет. И с делом Кати Гандзюк, и с Павлом Шереметом, и все эти дела в оборонной сфере, все они будут», — указал он.

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Президент также сообщил, что «делом Майдана» сейчас начинается заниматься заместитель генерального прокурора Украины — главный военный прокурор Виктор Чумак. «Он должен создать группу, и уже ее создал. Действительно, рассматривалось дело шесть лет, и мы как общество не видим настоящих результатов этого сложного дела. Я уверен, что будут», — пообещал Зеленский.

коррупция, Владимир Зеленский
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Четверг, 7 ноября 2019
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