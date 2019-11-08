В ПЦУ уверяют, что их признал Александрийский патриархат

Александрийский патриархат присоединился к числу церквей, признающих автокефалии Православной церкви Украины, заявляет архиепископ Черниговский и Нежинский, заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий (Зоря).
"Сегодня, 8 ноября, патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II во время литургии в день Собора Архистратига Михаила (по новому стилю) в храме в его честь в столице Египта во время Божественной литургии поминал имя митрополита Киевского и всея Украины Епифания как предстоятеля автокефальной Православной церкви Украины… Таким образом Александрийский патриархат присоединился к числу церквей, признающих автокефалии Православной церкви Украины", - написал архиепископ Евстратий на своей странице в Фейсбук в пятницу.
При этом иерарх подчеркнул, что достоверность информации о поминании патриархом Феодором II митрополита Епифания как предстоятеля автокефальной ПЦУ "подтверждена из двух информированных источников", а официальное сообщение ожидается позже.
Архиепископ Евстратий также напомнил, что Александрийская церковь занимает в диптихах второе после Вселенского патриархата место.
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