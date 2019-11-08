В РПЦ отреагировали на решение Александрийского патриарха о признании ПЦУ

Признание патриархом Александрийским и всей Африки Православной церкви Украины (ПЦУ) делает невозможным его поминовение патриархом Кириллом, заявляют в Московском патриархате.
«Русская православная церковь глубоко опечалена информацией о решении Александрийского патриарха Феодора признать Епифания Думенко в качестве руководителя „Православной церкви Украины“ и поминовением его имени в диптихах Александрийской церкви. Это означает, что поминовение имени Александрийского патриарха не сможет продолжаться при совершении патриарших богослужений в Русской православной церкви», — сказал «Интерфаксу» в пятницу замглавы синодального Отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов.
По его словам, Синод Московского патриархата рассмотрит поступившие сообщения для принятия дальнейших решений.
Ранее в пятницу стало известно, что предстоятель еще одной православной церкви — Александрийской — патриарх Феодор II признал ПЦУ, упомянув за литургией имя ее руководителя Епифания как предстоятеля одной из поместных православных церквей.
В конце октября ПЦУ признал глава Элладской православной церкви архиепископ Иероним II.
Александрийский патриарх — «второй по чести» после Константинопольского среди предстоятелей поместных православных церквей мира. В молодости он учился в Одесском университете, а позже, с 1985 по 1990 годы, был настоятелем Александрийского подворья в Одессе. До сих пор патриарх Феодор был известен как один их главных защитников канонического православия в Украине.
Год назад, вскоре после того, как Константинопольский патриарх дал томос ПЦУ, Феодор II совершил визит в Одессу, чтобы выразить солидарность с УПЦ, и пообещал ей свою поддержку на международном уровне.
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