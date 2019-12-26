РПЦ решила больше не поминать Александрийского патриарха

Русская православная церковь (РПЦ) прекращает поминовение патриарха Александрийского Феодора II в связи с признанием им Православной церкви Украины, за которой РПЦ не признает канонического статуса. Об этом в четверг написал в своем Telegram-канале председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

«Сегодняшнее постановление Синода: ...подтвердить невозможность поминовения имени патриарха Александрийского Феодора в диптихах, а также молитвенного и евхаристического общения с ним. Сохранить церковное общение с архиереями Александрийской православной церкви, кроме тех, которые поддержали или в будущем поддержат легализацию украинского раскола», — написал он.

В решении также подчеркивается, что РПЦ приостанавливает деятельность представительства (подворья) Александрийского патриархата при Московском патриаршем престоле, а представительство патриарха Московского при патриархе Александрийском преобразует в приход РПЦ в Каире.

Легойда также сообщил, что приходы РПЦ в Африке выведены решением Священного синода РПЦ из подчинения Александрийского патриархата и наделены ставропигиальным статусом (подчинены непосредственно Патриарху Московскому).

Напомним, ранее патриарх Александрийский Феодор II объявил в Каире о признании Православной церкви Украины и внес митрополита Киевского Епифания в диптих (список имен предстоятелей поместных церквей, поминаемых во время литургии). Русская православная церковь (РПЦ) и Украинская православная церковь (УПЦ) не признают канонического статуса за ПЦУ, созданной при непосредственном участии Константинопольского патриархата в 2018 году.

Ранее РПЦ прекратила молитвенное общение с Константинопольским патриархатом, а затем с предстоятелем Элладской православной церкви архиепископом Афинским и всея Эллады Иеронимом и другими архиереями ЭПЦ, также признавшими ПЦУ.