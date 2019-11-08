Трамп готов опубликовать стенограмму еще одного разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что готов опубликовать еще одну стенограмму телефонных переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским. Глава вашингтонской администрации рассказал об этом в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Джорджия.

Президент говорил об апрельском телефонном разговоре с Зеленским, во время которого поздравил его с победой на президентских выборах. «Я опубликую его, если они (демократы, начавшие процедуру импичмента — Ред.) захотят, — отметил Трамп. — Не вижу проблем с этим, но мне не нравится это делать, потому что это такой плохой прецедент». Тем не менее, по словам главы государства, он «с удовольствием предоставит стенограмму» звонка.

«Теперь им нужен мой первый звонок», — подчеркнул американский лидер, комментируя слушания в рамках процедуры импичмента, начавшейся в контролируемой демократами Палате представителей Конгресса США. «У меня перед этим июльским звонком была в апреле беседа с президентом Украины. Я понимаю, что им это понравится, и у меня нет проблем с тем, чтобы передать его им», — добавил Трамп.

О своем желании опубликовать стенограмму данного телефонного разговора Трамп заявлял в конце сентября на пресс-конференции в Нью-Йорке по итогам своего участия в работе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Напомним, то в США разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с Зеленским. Именно содержание этой беседы стало в итоге поводом для начала процедуры импичмента в отношении главы американской администрации. Как считают политические оппоненты нынешнего американского лидера, Трамп пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности в Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева в желании избраться на второй срок.