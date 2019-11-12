Назарбаев заявил о согласии Зеленского на встречу с Путиным

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что предложил организовать двухстороннюю встречу российского президента Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает Reuters.

«Зеленский уже согласился на встречу один на один (с Путиным. — Ред.) и проинформировал об этом президента России. Посмотрим (согласится ли Путин. — Ред.)», — сказал Назарбаев на конференции по международной политике в Нур-Султане.

По словам Назарбаева, он встречался с Зеленским, а также «буквально вчера» говорил с Владимиром Путиным на тему, как дальше решать эту проблему. «Я считаю, что нужна отдельная личная встреча президентов России и Украины. Если нейтральная площадка нужна, я предложил Казахстан», — добавил он.