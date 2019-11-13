HBO хочет снять новый эпизод сериала «Друзья»

Стриминговый сервис HBO Max ведет с авторами американского сериала «Друзья», выходившего на телеканале NBC c 1994 по 2004 год, переговоры о создании нового специального эпизода ситкома. Об этом сообщают Variety и The Hollywood Reporter со ссылкой на осведомленные источники.
По данным THR, в настоящее время переговоры проводятся со сценаристами и создателями сериала Дэвидом Крейном и Мартой Кауффман, а также исполнявшими главные роли актерами — Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лизой Кудроу, Мэттом Лебланом, Мэтью Перри и Дэвидом Швиммером.
Источники изданий заявили, что переговоры находятся на ранней стадии, детали содержания специальной серии «Друзей» и дата ее выхода не указываются. По данным Variety, это может быть фильм, в котором актеры и создатели сериала поделятся воспоминаниями о съемках. Представители HBO Max и компании WarnerMedia отказались от комментариев.
В июле Warner Bros. Television выкупила у Netflix эксклюзивные права на стриминг всех 236 эпизодов «Друзей», в мае 2020 года Warner покажет их по подписке на своем стриминговом сервисе HBO Max.
В октябре Дженнифер Энистон, исполнившая в «Друзьях» роль Рейчел Грин, опубликовала в Instagram фотографию с коллегами по сериалу. В интервью Эллен Дедженерес Энистон позднее намекнула на продолжение сериала. «Нам бы очень хотелось что-то сделать, но мы не знаем, что это может быть. Так что мы просто пытаемся», — рассказала актриса.
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