Американские журналисты начали раскрывать данные о своих зарплатах

Журналисты разных средств массовой информации США начали распространять данные о размере своих зарплат, цель такой акции — пролить свет на разницу в оплате труда.
Об этом сообщает ЭП со ссылкой на Bloomberg.
Отмечается, что в электронной таблице, автор которой неизвестен, подробно описывается размер зарплаты в разных изданиях. В частности, перечисляются название СМИ, зарплата, опыт работы и должностные обязанности. Журналисты также могут указать свою гендерную и этническую принадлежность.
«Знание — это сила. Не было ли бы прекрасно знать, что делают ваши коллеги, сколько они получают, чтобы вы могли использовать это для возможности повышения заралат? Давайте поделимся тем, что мы делаем, и любой соответствующей информацией, чтобы помочь друг другу», — говорится в документе.
В частности, заместитель редактора New York Times зарабатывает 145 тысяч долларов в год, тогда как штатный автор в Vice получает 62 тысяч долларов в год.
«Редактор CNN зарабатывает 110 тысяч долларов плюс бонус, в то же время сотрудник газетной сети Lee Enterprises Inc. в штате Айова получает 33 тысячи долларов в год.
Женский редактор в Vox Media зарабатывает 400 тысяч долларов в год, редактируя, создавая, размещая подкасты и проводя конференции», — говорится в сообщении.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016