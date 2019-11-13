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Американские журналисты начали раскрывать данные о своих зарплатах

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Американские журналисты начали раскрывать данные о своих зарплатах

Журналисты разных средств массовой информации США начали распространять данные о размере своих зарплат, цель такой акции — пролить свет на разницу в оплате труда.

Об этом сообщает ЭП со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что в электронной таблице, автор которой неизвестен, подробно описывается размер зарплаты в разных изданиях. В частности, перечисляются название СМИ, зарплата, опыт работы и должностные обязанности. Журналисты также могут указать свою гендерную и этническую принадлежность.

«Знание — это сила. Не было ли бы прекрасно знать, что делают ваши коллеги, сколько они получают, чтобы вы могли использовать это для возможности повышения заралат? Давайте поделимся тем, что мы делаем, и любой соответствующей информацией, чтобы помочь друг другу», — говорится в документе.

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В частности, заместитель редактора New York Times зарабатывает 145 тысяч долларов в год, тогда как штатный автор в Vice получает 62 тысяч долларов в год.

«Редактор CNN зарабатывает 110 тысяч долларов плюс бонус, в то же время сотрудник газетной сети Lee Enterprises Inc. в штате Айова получает 33 тысячи долларов в год.

Женский редактор в Vox Media зарабатывает 400 тысяч долларов в год, редактируя, создавая, размещая подкасты и проводя конференции», — говорится в сообщении.

СМИ, США, журналисты
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