Гончарук рассказал, что бюджет-2020 даст украинцам

Принятый Верховной Радой государственный бюджет на 2020 год сделает более комфортной жизнь каждого украинца.
Такое убеждение выразил премьер-министр Алексей Гончарук на своей странице в Facebook.
«Новый день — новая победа ... Мы в правительстве уверены, что бюджет развития и безопасности людей уже в ближайшее время сделает более комфортной жизнь каждого украинца: от младенца до человека почтенного возраста», — написал Гончарук.
По его словам, правительство в этом контексте будет делать конкретные шаги для достижения конкретных результатов, в частности в области медицины.
«По-настоящему бесплатные роды, лечение инсультов, инфарктов и лечение младенцев в рамках программы медгарантий. Еще больше карет „скорой“ плюс открытие в каждой области Украины отделений экстренной помощи для уменьшения времени ожидания приезда на вызовы», — отметил глава правительства.
Кроме этого, отметил он, перемещение по Украине станет быстрее, комфортнее и безопаснее.
«Так, на следующий год мы заложили рекордную сумму средств на развитие инфраструктуры. Предусмотрены также развитие и поддержка в надлежащем состоянии украинских аэропортов и мостов», — добавил премьер-министр.
Он также отметил, что планируется создание одного из важных инструментов образования — программы «Способная школа для лучших результатов», цель которой — повышение качества образования в маленьких городах и селах.
«Мотивация для молодых учителей с 10-летним опытом в виде ежегодной финансовой поддержки — 21 тыс. грн», — добавил Гончарук.
Как сообщалось, 14 ноября Верховная Рада приняла закон «О Государственном бюджете Украины на 2020 год».
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