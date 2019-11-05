Гончарук против эмиссии гривны

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук не поддерживает эмиссию денег и считает, что она только забирает деньги из карманов налогоплательщиков.
Об этом глава правительства заявил во время презентации проекта бюджета на 2020 год ко второму чтению, сообщает Укринформ.
«Я против того, чтобы печатать деньги, потому что это скрытый налог на людей. Если вы начинаете печатать деньги, вы фактически забираете деньги из карманов фактических налогоплательщиков», — сказал Гончарук.
Он также отметил, что монетарная политика — это сфера Национального банка.
«Правительство и Национальный банк, они сейчас действуют согласованно, мы пытаемся согласовать монетарную и фискальную политику, для того чтобы гривня была стабильна, а макроэкономическая ситуация улучшалась. Это способствует снижению инфляции, и снижению процентной ставки по кредитам», — отметил Гончарук.
Напомним, что 5 ноября премьер-министр Украины Алексей Гончарук и члены правительства представляют журналистам подготовленный ко второму чтению проект бюджета-2020, который подан на рассмотрение Верховной Рады.
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