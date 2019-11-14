Новые власти Боливии признали Гуайдо главой Венесуэлы

Новое правительство Боливии во главе с исполняющей обязанности президента Жанин Аньес признало лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо в качестве главы государства. Об этом со ссылкой на министра связи Роксану Лисаррагу сообщило в четверг агентство AFP.
По его сведениям, правительство Аньес заявило о признании "президента Хуана Гуайдо". "Это признание Боливии действительно с настоящего момента", - цитирует агентство министра.
Ранее сам Гуайдо признал второго вице-спикера Палаты сенаторов Аньес в качестве и.о. президента Боливии.
23 января Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку тогда высказались Россия, Беларуссь, Боливия, Иран, Китай, Куба и Никарагуа.
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