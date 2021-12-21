Аргентина подарила Боливии миллион доз вакцины от коронавируса

Боливия получила 1 млн доз вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca, безвозмездно предоставленных Аргентиной. Об этом сообщил в понедельник в Twitter боливийский президент Луис Арсе.
«Мы благодарим президента Альберто Фернандеса и братский аргентинский народ за безвозмездное предоставление миллиона доз вакцины AstraZeneca боливийскому народу. Мы ценим этот важный вклад в борьбу с коронавирусом латиноамериканской страны за счет вакцины, произведенной в Аргентине. Вместе мы победим пандемию», — написал Арсе.
Вакцина доставлена в столицу Боливии Ла-Пас в сопровождении министра здравоохранения Аргентины Карлы Виссотти. Доставленная партия стала самой крупной из тех, которые безвозмездно передавали страны Латинской Америки своим соседям по региону.
Ранее Аргентина уже неоднократно направляла партии вакцин другим странам на безвозмездной основе. Передача препаратов другим государствам осуществляется аргентинскими властями с учетом того, что в стране обеспечен необходимый запас препаратов для иммунизации всего населения.
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