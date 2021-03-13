В Боливии задержали бывшего временного президента Жанин Аньес

Министр внутренних дел Боливии Карлос Эдуардо дель Кастильо сообщил о задержании бывшего временного президента страны Жанин Аньес.
«Я сообщаю боливийцам, что госпожа Жанин Аньес уже задержана, и в настоящее время она находится в руках полиции», — написал он на своей странице в Твиттере.
Ранее прокуратура выдала ордер на ее арест по обвинению в терроризме, подстрекательстве к мятежу и в заговоре. Сама Аньес назвала этот ордер «политическим преследованием».
«Политическое преследование началось», — написала она накануне в Твиттере.
По данным западных СМИ, ряд бывших боливийских министров и чиновников, поддержавших временное руководство Аньес на посту президента в течение года, также задержали.
Кастильо также поблагодарил полицию за «большую работу по восстановлению справедливости» для боливийского народа.
В октябре 2019 года в Боливии состоялись президентские выборы. Победителем на них был объявлен действующий тогда глава государства Эво Моралес.
Однако уже в ноябре после нескольких недель демонстраций он покинул свой пост и страну. Вслед за Моралесом ушло в отставку все высшее руководство Боливии, а власть перешла к оппозиционному вице-спикеру сената Аньес.
На выборах 2020 года победу одержал Луис Арсе, однопартиец Моралеса. Аньес признала его победу.
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