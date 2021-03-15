В Боливии арестовали бывшую исполняющую обязанности президента

Суд в Боливии на четыре месяца арестовал бывшую исполняющую обязанности президента страны Жанин Аньес. Об этом она сообщила в Twitter.
«Меня отправляют в заключение на четыре месяца ждать суда за «переворот», которого никогда не было», — указала Аньес.
О задержании бывшей исполняющей обязанности президента ранее сообщала местная газета El Deber. Издание указывало, что во время задержания Аньес была дома у своих родственников в городе Тринидад в центральной части страны. Полиция обнаружила политика в ящике под кроватью. Ей вменяют терроризм, заговор и подстрекательство к мятежу.
Аньес заняла пост и.о. президента, после того как 10 ноября 2019 года в отставку ушел тогдашний глава государства Эво Моралес. Его обвинили в фальсификации результатов выборов, и он бежал в Мексику, а свой вынужденный уход с поста назвал госпереворотом, за которым стоят США.
До ухода Моралеса Аньес занимала должность второго вице-спикера сената и была в оппозиции к президенту. После того как к власти в Боливии пришли оппозиционные силы, они поддержали ее кандидатуру.
В январе прошлого года Аньес сообщала, что намерена участвовать в президентской гонке, но в сентябре сняла свою кандидатуру, по ее словам, чтобы объединить оппозицию на предстоящих выборах.
На выборах, которые прошли в октябре 2020-го, победил сторонник Моралеса — бывший министр экономики Луис Арсе. Он набрал 55,1% голосов.
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