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Глава Минэкономики дал сразу два прогноза курса гривны

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Глава Минэкономики дал сразу два прогноза курса гривны

Среднегодовой обменный курс доллара на следующий год должен составлять около 27,0 грн, однако по оптимистическим расчетам в условиях увеличения инвестиций в Украину, он может быть около 24 грн за доллар.

Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов сказал в кулуарах Верховной Рады, сообщает Укринформ.

«Курс доллара не закладывается в бюджет, закладываются в бюджет поступления от импорта и т.п. Курс доллара используется в расчетах и прогнозах, для того чтобы рассчитать такие поступления. У нас есть два сценария, в одном из них курс 27 грн за доллар, а в другом сценарии, который более оптимистичный и исходит из расчета больших инвестиций, курс закладывается в размере около 24 грн », - сказал Милованов.

Он отметил, что курс доллара зависит от того, какой объем инвестиций будет заходить в Украину. А для того чтобы эти суммы были значительными, Украине следует наладить благоприятный бизнес-климат, продолжать воплощать уже начатые реформы, и строить доверие к стране, как для внутренних, так и внешних инвесторов.

«Будет доверие к Украине — будут и внутренние, и внешние инвестиции», — сказал Милованов и добавил, что по пессимистическому сценарию в следующем году ожидаются инвестиции в размере 3 млрд долл., а по оптимистическому — 6 млрд долл.

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Напомним, что Министерство финансов опирается на макропрогноз, разработанный Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины по среднегодовому обменному курсу — 27,0 грн/долл. на следующий год. Ранее, к первому чтению проекта Государственного бюджета 2020 он был рассчитан по курсу 28,2 грн / долл., который был утвержден еще в мае.

курс, Тимофей Милованов, гривна
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Четверг, 14 ноября 2019
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