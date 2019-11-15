Коломойского в США будет защищать адвокат Трампа

Нью-йоркский адвокат Марк Касовиц, который много лет работал на Дональда Трампа, подписал соглашение о защите американских деловых партнеров Игоря Коломойского.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на сообщение суда в Делавэре, который рассматривает дело «Приватбанк против Коломойского»

Касовиц будет представлять интересы соответчиков Коломойского по гражданскому иску в Соединенных Штатах.

Дело касается похищении миллиардов долларов из украинского «Приватбанка» и приобретения за них офисных зданий и бизнеса в США.

Отмечается, что Коломойский находится под следствием Федерального бюро расследований и Федеральной прокуратуры США.

Министерство юстиции США отказалось от комментариев.