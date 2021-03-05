Войти
Лукашенко опроверг наличие в Беларуси диктатуры на примере велосипедов
соседи
Лукашенко опроверг наличие в Беларуси диктатуры на примере велосипедов
Шмыгаль хочет вакцинировать 70% населения, но желающих меньше половины
позиция
Шмыгаль хочет вакцинировать 70% населения, но желающих меньше половины

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

решение
RSS

США вводят санкции против Игоря Коломойского

420
США вводят санкции против Игоря Коломойского

США ввели санкции против украинского бизнесмена Игоря Коломойского и его семьи по обвинению в коррупции, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

Коломойскому, его жене и двум детям будет запрещен въезд в США. Бизнесмен внесен в список за «значительную коррупцию», утверждается в письменном заявлении Блинкена.

«В своем официальном качестве губернатора Днепропетровской области Украины с 2014 по 2015 год Коломойский участвовал в коррупционных действиях... в том числе использовал свое политическое влияние и официальные полномочия для личной выгоды», — заявил госсекретарь США.

«Хотя нынешнее внесение в список основано на действиях того времени, когда он занимал эту должность, я также хочу выразить обеспокоенность нынешними постоянными усилиями Коломойского по подрыву демократических процессов и институтов в Украине, эти действия несут серьезную угрозу ее будущему», — добавил Блинкен.

Читайте также: Лукашенко опроверг наличие в Беларуси диктатуры на примере велосипедов

«Применение этой меры подтверждает стремление США поддерживать ключевые для евроатлантического пути Украины реформы в политической и экономической сферах, а также в области правосудия. США продолжают поддерживать всех украинцев, чья работа движет реформы вперед», — прокомментировали решение госсекретаря в посольстве США в Киеве.

США, Игорь Коломойский
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 5 марта 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Семь лет назад сенсации не было…

На днях скандально известный пропагандист Юрий Бутусов вновь подтвердил свою репутацию «сливного бачка» для своих компетентных старших товарищей, обнародовав запись, где разговор якобы ведется между Виктором Медведчуком и помощником президента Путина Вячеславом Сурковым от 2014 года. Речь, напомню, в том разговоре шла о подготовке обмена пленными «всех на всех» и об условиях поставок в Украину угля с неподконтрольных территорий, а также российской электроэнергии. Сенсацией, честно говоря, этот разговор стал лишь для зелеботов, с придыханием разгонявших по соцсетям месседж «вскрылась страшная правда!»
Евгений Билоножко
Евгений Билоножко
кандидат философских наук

Як вакцина стає засобом дипломатії

Вакцина стала не просто ліками чи товаром, вона є дипломатичним засобом, здатним примирити двох противників. Проте президент Зеленський, на відміну від Медведчука, обирає шлях конфронтації, а не діалогу. Відмова виробляти на території країни ліки, які готові купувати в усьому світі – це перетворення власних громадян у заручників.
Анна Дианова
Анна Дианова
политический обозреватель

Что означает приход Оксаны Марченко в политику

Тот самый X-Factor в политике, которого остро не хватает – это духовность, или почему я обрадовалась появлению Оксаны Марченко на политической сцене.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016