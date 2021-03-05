США вводят санкции против Игоря Коломойского

США ввели санкции против украинского бизнесмена Игоря Коломойского и его семьи по обвинению в коррупции, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
Коломойскому, его жене и двум детям будет запрещен въезд в США. Бизнесмен внесен в список за «значительную коррупцию», утверждается в письменном заявлении Блинкена.
«В своем официальном качестве губернатора Днепропетровской области Украины с 2014 по 2015 год Коломойский участвовал в коррупционных действиях... в том числе использовал свое политическое влияние и официальные полномочия для личной выгоды», — заявил госсекретарь США.
«Хотя нынешнее внесение в список основано на действиях того времени, когда он занимал эту должность, я также хочу выразить обеспокоенность нынешними постоянными усилиями Коломойского по подрыву демократических процессов и институтов в Украине, эти действия несут серьезную угрозу ее будущему», — добавил Блинкен.
«Применение этой меры подтверждает стремление США поддерживать ключевые для евроатлантического пути Украины реформы в политической и экономической сферах, а также в области правосудия. США продолжают поддерживать всех украинцев, чья работа движет реформы вперед», — прокомментировали решение госсекретаря в посольстве США в Киеве.
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