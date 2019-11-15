Банки Бахматюка должны государству 29,3 млрд грн

Общий долг неплатежеспособных VAB банка и банка «Финансовая инициатива» Олега Бахматюка перед государством составляет 29,3 млрд грн, в том числе задолженность Фонду гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) — 11 млрд грн, Национальному банку Украины (НБУ) — 10,6 млрд грн, трем государственным банкам — 7,7 млрд грн.

Согласно сообщению пресс-службы НБУ в Facebook в пятницу, долг экс-собственника VAB банка и банка «Финансовая инициатива» перед центробанком обеспечен его личным поручительством по погашению на общую сумму 8,6 млрд грн и имущественными поручительствами компаний Бахматюка.

«Для того чтобы эти поручительства превратились в реальный возврат средств, НБУ подал против него и его компаний более 50 судебных исков», — сообщил регулятор.

Центробанк добавил, что по состоянию на 15 октября 19 судебных решений по договорам поручительства Бахматюка относительно банка «Финансовая инициатива» были приняты в пользу Нацбанка и вступили в законную силу, при этом нет ни одного решения относительно VAB банка.

«19 побед не позволили пока обеспечить погашение долгов: реализация имущества Государственной исполнительной службой идет на удивление вяло», — отметил регулятор.