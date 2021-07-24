Американцы намекнули на новые проблемы у Коломойского

Заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии, исполняющий обязанности временного поверенного в делах США Джордж Кент заявил, что запрет США на въезд в страну украинского бизнесмена Игоря Коломойского является лишь первым шагом, который находился в компетенции Госдепартамента.
«Есть другие возможности — я о Министерстве финансов. То есть это не конец этой истории. И вопрос также у Федерального бюро расследований и нашего Министерства юстиции. В прошлом году стало известно, что есть дело против Коломойского. И увидим, чем это закончится. Но мы знаем, что это проблематично. Если было не все по закону у нас — это наше дело, а если он это же сделал здесь, в Украине — это ваше дело», — сказал Кент в интервью «Радио Свобода».
Он напомнил, что украинский экс-премьер (1996-1997 гг.) Павел Лазаренко «сидел у нас 10 лет», а бизнесмен Дмитрий Фирташ сейчас находится в Австрии под угрозой экстрадиции в США.
Как сообщалось, госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о санкциях против бизнесмена и бывшего украинского государственного деятеля Игоря Коломойского в связи с его причастностью к крупной коррупции, ему и его ближайшим родственникам запрещен въезд в США.
Блинкен указал, что в своем официальном статусе главы Днепропетровской области Украины с 2014 по 2015 год Коломойский был причастен к коррупционным действиям, которые подорвали верховенство закона и веру украинской общественности в демократические институты своего правительства и общественные процессы, в том числе используя свое политическое влияние и официальную власть для его личной выгоды.
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