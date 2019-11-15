У Зеленского подтвердили дату нормандского саммита

У президента Украины Владимира Зеленского подвердили информацию, что встреча в нормандском формате состоится 9 декабря. Об этом РБК-Украина сообщили источники в Офисе президента.

Встреча лидеров «нормандской четверки» состоится в Париже.

Отметим, последняя встреча на высшем уровне состоялась в октябре 2016 года.

Напомним, глава комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат от «Слуги народа» Александр Завитневич заявил, что на сегодня не планируется дальнейшее разведение сил на Донбассе до проведения саммита в нормандском формате.

Ранее у президента России Владимира Путина заявили, что возможность проведения саммита лидеров «нормандской четверки» до конца текущего года сохраняется, поскольку наблюдаются определенные подвижки в процессе урегулирования ситуации на Донбассе.